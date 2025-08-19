19 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Orman mühendislerinden "ekolojik denge" uyarısı! Yanan alanları yeşertirken neye dikkat edilmeli?
Orman mühendislerinden ekolojik denge uyarısı! Yanan alanları yeşertirken neye dikkat edilmeli?

Orman mühendislerinden "ekolojik denge" uyarısı! Yanan alanları yeşertirken neye dikkat edilmeli?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2025 15:46
Orman yangınlarının ardından gözler alevlerden etkilenen alanların ağaçlandırılması çalışmalarına çevrilirken orman mühendisleri söz konusu bölgelere dikilecek ağaç türünün değiştirilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Orman mühendislerinden ekolojik denge uyarısı! Yanan alanları yeşertirken neye dikkat edilmeli?
Öğrencilerin ev arama telaşı başladı!
Öğrencilerin ev arama telaşı başladı!
Burada güneş başka doğup batıyor!
Burada güneş başka doğup batıyor!
Tırdan dökülen demir profiller yolu ulaşımı kapattı
Tırdan dökülen demir profiller yolu ulaşımı kapattı
Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi
Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi
Orman mühendislerinden ekolojik denge uyarısı!
Orman mühendislerinden "ekolojik denge" uyarısı!
Bursa’da orman yangını! Ekipler alarma geçti
Bursa’da orman yangını! Ekipler alarma geçti
Boş dairede mahsur kalan kedi kurtarıldı
Boş dairede mahsur kalan kedi kurtarıldı
Konya’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Konya’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Osmanlı dönemi mezarlar define avcılarının hedefi oldu
Osmanlı dönemi mezarlar define avcılarının hedefi oldu
Trafik tartışması: 1 kişi silahla yaralandı
Trafik tartışması: 1 kişi silahla yaralandı
ABD’de yük gemisinde patlama
ABD'de yük gemisinde patlama
Muhittin Böcek’in oğlu gözaltında
Muhittin Böcek'in oğlu gözaltında
Daha Fazla Video Göster