19 Ağustos 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Orman mühendislerinden "ekolojik denge" uyarısı! Yanan alanları yeşertirken neye dikkat edilmeli?
Orman yangınlarının ardından gözler alevlerden etkilenen alanların ağaçlandırılması çalışmalarına çevrilirken orman mühendisleri söz konusu bölgelere dikilecek ağaç türünün değiştirilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.