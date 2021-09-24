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Ordu’da sağanak sonrası heyelan yolu kapattı

İHA
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Giriş: 24.09.2021 22:05
Ordu’nun Gölköy ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yolda heyelan meydana geldi. Ulaşıma kapanan yol, Ordu Büyükşehir ve Gölköy Belediyesi ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu yeniden açıldı.

Gölköy ilçesi Ahmetli Mahallesi Direkli yolu güzergahında, sağanak yağışların ardından heyelan meydana geldi. Yol üzerine düşen kaya parçaları ulaşımın kapanmasına neden olurken, ihbar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Gölköy Belediyesi ekipleri alanda çalışma başlattı. Heyelan nedeniyle ulaşımın olmadığı yol, iş makineleri yardımıyla yürütülen çalışmalar sonucunda yeniden açıldı.

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, yağış sonrası Ahmetli Mahallesi'ndeki yola büyük ve küçük çaplı kaya parçalarının düştüğünü, bölgede bu nedenle çalışma yapıldığını kaydetti. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Gölköy Belediyesi ekiplerinin, iş makineleri yardımıyla alanda yürüttükleri çalışmalar sonucunda ulaşımın yeniden açıldığını kaydeden Başkan Uludağ, muhtemel bir olumsuzluğa karşı hazır olduklarını belirtti.

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