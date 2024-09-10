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Ordu’da 21 virajlı tedirgin eden yol

Ordu’da 21 virajlı tedirgin eden yol

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 13:17
Ordu'da dağ yamacında yer alan bir yol görüntüsüyle sürücüleri tedirgin ediyor. Köylüler ise merkeze ulaşan başka yol olmadığı için bu yolu kullanmak zorundalar.
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