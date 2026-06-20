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Bakan Fidan, Mısır'a gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın 4’üncüsüne katılmak üzere, Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret edecek.

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