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Giriş Tarihi:
20 Haziran 2026 13:11
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Fidan, Mısır'a gidecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın 4’üncüsüne katılmak üzere, Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret edecek.
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