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Orada bir köy var uzakta… | ARŞİVDEN ÇIKAN GERÇEK

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Giriş: 26.11.2022 09:37
Güncelleme:26.11.2022 09:38
Düzce’de depremin olduğu andan itibaren devlet tüm donanımlarıyla tüm kurumlarıyla olay yerindeydi. Depremzedelerin yanındaydı. Peki geçmişte nasıldı? Detaylar 1999 yılında Erzurum’da yaşanan depremde devletin vatandaşlara nasıl sahip çıktığı ya da çıkamadığını gösteren “Arşivden Çıkan Gerçek” haberimizde…
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Orada bir köy var uzakta…
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