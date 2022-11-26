Orada bir köy var uzakta… | ARŞİVDEN ÇIKAN GERÇEK

Düzce’de depremin olduğu andan itibaren devlet tüm donanımlarıyla tüm kurumlarıyla olay yerindeydi. Depremzedelerin yanındaydı. Peki geçmişte nasıldı? Detaylar 1999 yılında Erzurum’da yaşanan depremde devletin vatandaşlara nasıl sahip çıktığı ya da çıkamadığını gösteren “Arşivden Çıkan Gerçek” haberimizde…

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