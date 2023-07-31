Önce müşteri gibi davrandı sonra turistleri soydu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki farklı otelde müşterilerin konakladığı odalara girip, hırsızlık yaptığı belirlenen Taylan Murat Gür, polis tarafından kaldığı apartta yakalandı. Gür'ün otel odasına balkondan girip, bir süre sonra çıktığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.