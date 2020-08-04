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Önce fare sandılar sonra sincap...Öğrenince hayrete düştüler! Nesli tükenmekte olan hayvan Kahramanmaraş'ta görüntülendi

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Giriş: 04.08.2020 17:57
Güncelleme:04.08.2020 18:00
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, arkadaşlarıyla piknik yapmaya yaylaya çıkan bir vatandaş daha önce hiç görmedikleri bir hayvan görüntüledi. İlk önce fare sonra da sincaba benzettikleri hayvanın cinsini öğrenince hayrete düştüler.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) koruma listesinde bulunan, "allactaga williamsi" cinsi olduğu öğrenilen tavşanın görüntülerini, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Önce fare sandılar sonra sincap...Öğrenince hayrete düştüler! Nesli tükenmekte olan hayvan Kahramanmaraşta görüntülendi ÖNCE FARE SANDILAR SONRA SİNCAP...ÖĞRENİNCE HAYRETE DÜŞTÜLER! NESLİ TÜKENMEKTE OLAN HAYVAN KAHRAMANMARAŞ'TA GÖRÜNTÜLENDİ

Görüntüleri çeken Azim Erden, Büyüksevin Mahallesi'nde arkadaşlarıyla piknik yapmak için yayla evine geldiklerinde, daha önce hiç görmedikleri bir hayvan fark ettiklerini söyledi.

ÖNCE FARE SANDILAR SONRA SİNCAP

Hayvanı cep telefonuyla görüntülediklerini anlatan Erden, şöyle konuştu:

"Cep telefonunun flaşını yaktık ve ilk önce fare, daha sonra sincaba benzettik. Daha detaylı incelediğimizde hayvanın zıpladığını gördük fakat ayakları ve kuyruğu çok farklıydı. İnternetten yaptığımızı kısa bir araştırmada canlının koruma altında olan ve nadir görülen bir tür olduğunu fark ettik. Arap tavşanının fotoğraflarını çektikten sonra flaşları kapatarak doğal ortamına dönmesini sağladık."

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