Önce eğitim sonra dondurma ikramı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz Kur’an Kursları için camilere giden öğrencilere önce trafik eğitimi verdiler sonrasında ise çocuklara dondurma ikram ettiler.