18 Temmuz 2024, Perşembe
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Önce eğitim sonra dondurma ikramı
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz Kur’an Kursları için camilere giden öğrencilere önce trafik eğitimi verdiler sonrasında ise çocuklara dondurma ikram ettiler.