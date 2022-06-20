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Ölüm kararı aile meclisinden çıktı! Çarşaf giyerek eski eşini vurup sevgilisini öldürdü

A Haber
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Giriş: 20.06.2022 16:30
Adana'nın Seyhan ilçesinde Yusuf Gença'nın öldürüldüğü, Hilal Şahin'in de ağır yaralandığı silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. Aile meclisinin aldığı karar üzerine kadın kılığına giren bir kişi, eski eşini vurup, sevgilisini öldürdü. Olaydan sonra polis yaptığı çalışmada cinayetin "töre saikiyle" işlendiğini tespit edip 9 kişiyi gözaltına alırken, 4 zanlı tutuklandı.
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