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Oltayla tuttuğu 1 buçuk metrelik devasa büyüklükteki balığı görünce gözlerine inanamadı

Oltayla tuttuğu 1 buçuk metrelik devasa büyüklükteki balığı görünce gözlerine inanamadı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 09:34
Hatay'da balık avlamak için Akdeniz Körfezi'ne açılan amatör balıkçı Atakan Gözüküçük, yaklaşık 1,5 metre boya ve 45 kilogram ağırlığa sahip devasa balığı oltayla yakalamayı başardı.
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