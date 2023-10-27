28 Ekim 2023, Cumartesi
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Ölen norveçli bisikletlinin özel eşyaları ailesine teslim edildi; kaza anı kamerada
Trabzon Sürmene ilçesinde tünelde kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybeden Norveçli bisikletli Steffene Emil Snppene?nin (26), kaza sonrası geride bıraktığı özel eşyaları, ilçeye gelen ailesine teslim edildi. Kazalı bisikleti yakından görünce duygulanan anne Monica Snppene, sadece oğlundan arta kalan bisiklet koltuğunu anı olarak aldı.