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Öldü sanılan kişi cenazesinde dirildi! Tabutta kalp masajı yapıldı

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Giriş: 04.08.2021 12:58
Güncelleme:04.08.2021 12:59
Lübnan'da öldüğü sanılan bir kişi defin için mezarlığa götürüldüğü sırada aniden nefes almaya başladı. Kefene sarılı naaşın kımıldadığını farkeden kalabalık önce şoke oldu ardından da tabuttaki adama kalp masajı yaptı. Kelimenin tam anlamıyla "ölümden dönen" Lübnanlının tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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