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Öldü sanılan kişi cenazesinde dirildi! Tabutta kalp masajı yapıldı

Lübnan'da öldüğü sanılan bir kişi defin için mezarlığa götürüldüğü sırada aniden nefes almaya başladı. Kefene sarılı naaşın kımıldadığını farkeden kalabalık önce şoke oldu ardından da tabuttaki adama kalp masajı yaptı. Kelimenin tam anlamıyla "ölümden dönen" Lübnanlının tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

A Haber
Giriş Tarihi: 04.08.2021 12:56 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 12:59
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Öldü sanılan kişi cenazesinde dirildi! Tabutta kalp masajı yapıldı

Tabutun içerisinde kımıldamaya başladı. Kalabalık neye uğradığını şaşırdı. Öldü sanılan adam kefene sarılı halde nefes almaya başlayınca, cenaze alanında büyük panik yaşandı.

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Öldü sanılan kişi cenazesinde dirildi! Tabutta kalp masajı yapıldı

İlk şokun ardından adamın yardımına koşan halk, tabutta yatan kişiye kalp masajı yaptı.

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Öldü sanılan kişi cenazesinde dirildi! Tabutta kalp masajı yapıldı

Olayın adresi Lübnan. Ülkenin El Hirmil kentinde bir cenaze töreni sıra dışı anlara sahne oldu.

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Öldü sanılan kişi cenazesinde dirildi! Tabutta kalp masajı yapıldı

Ölü olduğu düşünülen ve defin işlemleri için tabutla taşınan adam aniden nefes almaya başladı.

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Öldü sanılan kişi cenazesinde dirildi! Tabutta kalp masajı yapıldı

Kalabalık önce şoka uğradı ardından da hayatta olduğu farkedilen kişiye kalp masajı yaptı.