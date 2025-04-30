30 Nisan 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Okula gidemeyen Hamza için seferberlik! Evde eğitim veriliyor
Van'da yaşayan 13 yaşındaki Hamza Merter doğuştan nadir görülen hastalığı nedeniyle okula gidemiyordu. Hamza'nın eğitimden geri kalmaması için ilçe milli eğitim müdürlüğü harekete geçti, öğretmen görevlendirdi. Küçük Hamza 4 yıldır verilen eğitim desteğiyle başarı gösterdi ve öğretmen olmak istiyor.