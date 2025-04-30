Okula gidemeyen Hamza için seferberlik! Evde eğitim veriliyor

Van'da yaşayan 13 yaşındaki Hamza Merter doğuştan nadir görülen hastalığı nedeniyle okula gidemiyordu. Hamza'nın eğitimden geri kalmaması için ilçe milli eğitim müdürlüğü harekete geçti, öğretmen görevlendirdi. Küçük Hamza 4 yıldır verilen eğitim desteğiyle başarı gösterdi ve öğretmen olmak istiyor.

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