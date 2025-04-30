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Okula gidemeyen Hamza için seferberlik! Evde eğitim veriliyor

Okula gidemeyen Hamza için seferberlik! Evde eğitim veriliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 12:08
Van'da yaşayan 13 yaşındaki Hamza Merter doğuştan nadir görülen hastalığı nedeniyle okula gidemiyordu. Hamza'nın eğitimden geri kalmaması için ilçe milli eğitim müdürlüğü harekete geçti, öğretmen görevlendirdi. Küçük Hamza 4 yıldır verilen eğitim desteğiyle başarı gösterdi ve öğretmen olmak istiyor.
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Okula gidemeyen Hamza için seferberlik! Evde eğitim veriliyor
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