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Okey masasındaki kavgaları gündem olmuştu: O dedeler barıştı

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Giriş: 16.12.2023 16:11
Muğla’nın Milas ilçesinde kıraathanede okey oynarken aralarında çıkan kavgayla gündem olan dedeler barıştırıldı. Aynı kıraathanede aynı okey masasında buluşan dedeler, bu kez çay içip şikayetlerinden vazgeçti.
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