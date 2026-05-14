Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü ahaber.com.tr'ye konuştu: Oğluma verdiğim sözü tutacağım

Türkiye’yi derinden sarsan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne Gülhan Ünlü, ahaber.com.tr editörü Sevgi Canpolat'a özel açıklamalarda bulundu. 14 Ocak 2026’da gelen acılı haberle sarsılan anne Ünlü, hem yaşadığı tarifsiz acıyı anlattı hem de 9 Haziran’da görülecek ilk duruşma öncesi adalet çağrısını yineledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeden oğlunun manevi dünyası ve iddianamedeki çarpıcı detaylara kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Gülhan Ünlü, hem Atlas’a duyduğu özlemi hem de hukuk mücadelesindeki kararlılığını anlatarak, “Bireysel değil toplumsal adalet istiyoruz. Oğluma mezarı başında verdiğim sözü tutacağım” dedi.