Hürjet’e deniz gücü! Mavi Vatan için yeni dönem

Türkiye’nin ilk süpersonik jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet için deniz platformlarına uygun yeni versiyon çalışmaları başladı. Milli jet; gemi güvertelerine iniş-kalkış yapabilecek şekilde güçlendirilirken, açık denizin zorlu şartlarına karşı özel sistemlerle donatılacak. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, projede yaklaşık 200 şirketin emeği bulunduğunu belirterek Hürjet’in Türkiye’nin savunma gücüne stratejik katkı sağlayacağını ifade etti.