Trump-Şi görüşmesi sonrası dikkat çeken analiz: İran’a istihbarat aktarıyor olabilir

A Haber’de konuşan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Trump-Şi görüşmesinin perde arkasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Olçar, İran’ın küresel denklemde bilinçli şekilde dışlandığını savunurken Çin’in Tahran’a istihbarat aktarıyor olabileceğini öne sürdü. Netanyahu’nun BAE’ye yaptığı iddia edilen gizli ziyaretin Çin tarafından tespit edilmiş olabileceğini belirten Olçar, Umman Denizi’ndeki Çin uydu gemilerine dikkat çekti. Hürmüz Boğazı’nın İran için bir “beka meselesi” olduğunu vurgulayan Olçar, Körfez’de tansiyonun daha da yükselebileceği uyarısında bulundu.