Macron’dan çarpıcı Türkiye itirafı: Afrika’da Fransa devri bitti

Afrika’daki Fransız hakimiyetinin sona erdiğini kabul eden Emmanuel Macron’un açıklamaları dünya basınında geniş yankı buldu. Sabah Gazetesi Yazarı Berjan Tutar, A Haber yayınında Türkiye’nin hem Afrika’da hem Orta Doğu’da Fransa’yı gerileten stratejik adımlar attığını söyledi. Türkiye’nin kıtadaki diplomatik, ekonomik ve insani yaklaşımının büyük karşılık bulduğunu belirten Tutar, Ankara’nın Afrika’da yeni dönemin en güçlü aktörlerinden biri haline geldiğini ifade etti. Macron’un “Biz Fransızız, her kapı açılır devri bitti” sözleri ise Paris’in tarihi güç kaybının ilanı olarak değerlendirildi.