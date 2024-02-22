Okan Buruk'tan Prag maçı öncesi kritik açıklamalar! Ziyech, Aurier ve Kaan Ayhan takıma ne zaman dönecek? Tarih verdi...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile karşılaşacak olan Galatasaray, ilk maçın rövanşında rakibini mağlup ederek bir üst tura yükselmek istiyor. Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu mücadele öncesinde açıklamalarda buldu. Buruk, "Galatasaray her maçı kazanmak için sahaya çıkan bir takım. İlk maçın üstüne çıkarak daha iyi bir performans vermemizi bekliyorum." dedi. Öte yandan Buruk sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech, Serge Aurier ve Kaan Ayhan'ın son durumu hakkında konuştu.