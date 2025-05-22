Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci şikayetini geri çekti! Baba Aci veryansın etti

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazayla ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Aci'nin eşi Şükriye Aci, Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini açıklayan bir dilekçe sundu. Gelişme kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, aile avukatı Hacı Orhan, “Bu olay aileyi derinden yaraladı, Oğuz’un kemikleri bugün sızlamıştır” sözleriyle tepki gösterdi. Baba Özer Aci ise gelinini para karşılığı anlaşma yapmakla suçlayarak “Oğlumun kanını bir bedel karşılığında sattı.” dedi.

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