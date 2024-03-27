Oğuz Murat Aci'nin acılı babası Timur Cihantimur'un izini dedektif gibi sürdü: Lüks araçla 5 kez hız cezası yemiş!

Lüks aracıyla 5 kişiyi ezen ve 1 kişinin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile birlikte Mısır üzerinden ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un izi dedektif gibi sürüldü. Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin acılı babası, lüks aracın 17 yaşındaki çocuğa tahsis edildiğini ve Timur Cihantimur'un daha önce bu araçla 5 kez hız cezası yediğini söyledi.

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