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Öğretim görevlisi Aylin Sözer vahşi cinayete kurban gitti | A Haber olay yerinde

A Haber
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Giriş: 29.12.2020 16:01
Güncelleme:29.12.2020 16:03
Son dakika haberleri... İstanbul Maltepe’de vahşi bir cinayet yaşandı. Son dakika haberine göre yakalanan zanlı Kemal Delbe isimli şüpheli öğretim görevlisi Aylin Sözer'i boğazını keserek öldürdükten sonra üzerine yanıcı madde döktükten sonra yaktı. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan olay yerinden aktardı.
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