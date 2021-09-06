06 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Öğrencilerin beslenme çantası nasıl olmalı? Beslenme çantalarında neler olmalı?

Öğrencilerin beslenme çantası nasıl olmalı? Beslenme çantalarında neler olmalı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2021 16:33
Güncelleme:06.09.2021 16:33
Kahvaltı günün en önemli öğünü, özellikle de öğrenciler için. Eskiden sadece derslere konsantre olmaları için karınlarının tok olması istenirdi ama artık ne yedikleri çok önemli. Beslenme çantalarında olması gereken her besin grubu bulunmak zorunda çünkü artık kapıdaki tehlike korona ve güçlü bir bağışıklık sistemi en büyük silahları...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Öğrencilerin beslenme çantası nasıl olmalı?
Öğrencilerin beslenme çantası nasıl olmalı?
Taksim’deki metro istasyonu kapatıldı
Taksim'deki metro istasyonu kapatıldı
Hatay’da orman yangını
Hatay'da orman yangını
Okul servisi kazası: 4 yaralı
Okul servisi kazası: 4 yaralı
13 ilde sarı kodlu uyarı! Fırtına, yağış ve rüzgar...
13 ilde sarı kodlu uyarı! Fırtına, yağış ve rüzgar...
Minibüste bulduğu 5 bin lirayı şoföre teslim etti
Minibüste bulduğu 5 bin lirayı şoföre teslim etti
Tedavisi bitmeden sokağa salınan köpek telef oldu
Tedavisi bitmeden sokağa salınan köpek telef oldu
Gençlerin sınırsız eğlencesi Kadıköylüleri de bıktırdı
Gençlerin sınırsız eğlencesi Kadıköylüleri de bıktırdı
Yeni evlerine kavuşuyorlar
Yeni evlerine kavuşuyorlar
6-7 Eylül 1955’te neler yaşandı?
6-7 Eylül 1955’te neler yaşandı?
Sevimli halleriyle kendine hayran bıraktı
Sevimli halleriyle kendine hayran bıraktı
50 liralık halı izdihamı: Birbirlerini ezip geçtiler
50 liralık halı izdihamı: Birbirlerini ezip geçtiler
Daha Fazla Video Göster