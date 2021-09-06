06 Eylül 2021, Pazartesi
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Öğrencilerin beslenme çantası nasıl olmalı? Beslenme çantalarında neler olmalı?
Kahvaltı günün en önemli öğünü, özellikle de öğrenciler için. Eskiden sadece derslere konsantre olmaları için karınlarının tok olması istenirdi ama artık ne yedikleri çok önemli. Beslenme çantalarında olması gereken her besin grubu bulunmak zorunda çünkü artık kapıdaki tehlike korona ve güçlü bir bağışıklık sistemi en büyük silahları...