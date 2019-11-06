06 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
06.11.2019

Öğrenci servisine yüklenen 176 kilogram uyuşturucu yakalandı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, jandarma takibe aldığı öğrenci servisi olarak kullanılan minibüste 176 kilogram esrar ele geçirdi. Yapılan operasyonda yakalanan uyuşturucuya el konulurken, 3 kişide gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucunda Hani'de yaşayan M.O.'nun, elinde bulundurduğu uyuşturucuyu dikkat çekmemek ve arama-kontrol noktalarından kolaylıkla geçebilmek için okul servis minibüsüyle birlikte büyük şehirlere sevk edeceği belirlendi.



M.O. takibe alındı. M.O.'nun uyuşturucuyu, Hani ilçesi girişinde S.T. ve S.Ç. isimli suç ortaklarıyla birlikte öğrenci servisine yüklediği belirlendi. Bunun üzerine minibüs durdurulup, arama yapıldı. Aramada aracın koltukları çıkarılan arka bölümünde satışa hazır 176 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu
55 yıllık inat
55 yıllık inat
Adana'da pencerede asılı kalan çocuk ölümden döndü
Adana'da pencerede asılı kalan çocuk ölümden döndü
Papağan tuzağı! Aman dikkat
"Papağan" tuzağı! Aman dikkat
Çocukların oyunu can aldı!
Çocukların oyunu can aldı!
Müge Anlı Nalan Şimşek'in oğlunun anlattığı yeri buldu!
Müge Anlı Nalan Şimşek'in oğlunun anlattığı yeri buldu!
Palamut diye satılan tombik balığına dikkat!
Palamut diye satılan tombik balığına dikkat!
İstanbul'da trafikte dehşet!
İstanbul'da trafikte dehşet!
Fatih'te 4 kardeşin ölümünde ilk tespit
Fatih'te 4 kardeşin ölümünde ilk tespit
Kaçırılan kadını kurtarmaya çalışan otobüs şoförü yaşananları anlattı
Kaçırılan kadını kurtarmaya çalışan otobüs şoförü yaşananları anlattı
Fatih'te vahşet! Bir evde 4 ceset bulundu
Fatih'te vahşet! Bir evde 4 ceset bulundu
Köpeğin hayatını kurtarmak isterken kazaya neden oldu
Köpeğin hayatını kurtarmak isterken kazaya neden oldu
Daha Fazla Video Göster