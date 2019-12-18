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18.12.2019
Öğrenci servisi kaza yaptı 2'si ağır 15 yaralı |Video
Samsun'un Çarşamba ilçesinde öğrenci servisi önce otomobile ardından aydınlatma direğine çarptı, olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Kazada, çok sayıda yaralı olduğu ihbarı üzerine olay yerine emniyet güçleri ile ambulanslar sevk edildi. A Haber muhabiri kazayla ilgili son durumu canlı yayında anlattı.
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