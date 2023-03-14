14 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Nurdağı'na 25 yataklı Sahra Hastanesi hizmete girdi

Nurdağı'na 25 yataklı Sahra Hastanesi hizmete girdi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.03.2023 16:06
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan Sahra Hastanesi, hizmete başladı. Detayları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.
Nurdağı’na Sahra Hastanesi
Nurdağı'na Sahra Hastanesi
Deprem bölgesinde korkutan yangın!
Deprem bölgesinde korkutan yangın!
10 kişi traktörler sayesinde kurtuldu
10 kişi traktörler sayesinde kurtuldu
Okçular Vakfı Türk obasını kurdu
Okçular Vakfı Türk obasını kurdu
Sağlık çalışanlarının afet seferberliği
Sağlık çalışanlarının afet seferberliği
Süheyla Sultan Gemisi İskenderun’da
Süheyla Sultan Gemisi İskenderun'da
İstanbul Esenler’de rezerv konut alanı
İstanbul Esenler'de rezerv konut alanı
Rönesans Rezidans’ın çökme nedeni belli oldu!
Rönesans Rezidans'ın çökme nedeni belli oldu!
Malatya’daki sıfır binaların dışı ayakta içi yıkık!
Malatya'daki sıfır binaların dışı ayakta içi yıkık!
Orhun Faruk Saraç’a şantaj şoku!
Orhun Faruk Saraç'a şantaj şoku!
4 ilde eğitime kar engeli
4 ilde eğitime kar engeli
Gözyaşları içinde felaket anlarını anlattı
Gözyaşları içinde felaket anlarını anlattı
Daha Fazla Video Göster