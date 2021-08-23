25 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Nişanına bir hafta kala hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

Nişanına bir hafta kala hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.08.2021 15:32
Kütahya’da yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isterken hızla gelen aracın çarpması sonucu ağır bir şekilde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 21 yaşındaki Esra Uslu bugün defnedildi.

Kaza, geçen akşam saatlerinde Adnan Menderes Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi etrafındaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Esra Uslu'ya, sanayi yönüne giden Halil İbrahim Ergun hakimiyetindeki 43 HE 298 plakalı araç çarptı. Kaza sonucunda ağır bir şekilde yaralanan Uslu, ihbarla olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Uslu, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Bugün öğle saatlerinde Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Esra Uslu'nun cenazesi Fuat Paşa Mahallesi'ndeki evine getirilerek helallik alındı. Genç kız kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Evliya Çelebi mezarlığında defnedildi. Esra Uslu'nun erkek arkadaşıyla bir süre önce sözlendiği ve bir hafta sonra nişanlarının olacağı belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Komşular korkunç manzarayla yüzleşti! Kartal’da anne ve kızın acı ölümü
Komşular korkunç manzarayla yüzleşti! Kartal'da anne ve kızın acı ölümü
Damat davetlileri hayrete düşürdü
Damat davetlileri hayrete düşürdü
Kovid-19’dan yakınını kaybedince 3 sağlık çalışanını darbetti
Kovid-19'dan yakınını kaybedince 3 sağlık çalışanını darbetti
Diyarbakır’da ürküten olay! Bomba gibi patladı
Diyarbakır'da ürküten olay! Bomba gibi patladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıklamalarda bulundu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıklamalarda bulundu
Binlerce arı telef oldu
Binlerce arı telef oldu
Türk polisi ve Kızılay gönüllülerinin bayrak hassasiyeti
Türk polisi ve Kızılay gönüllülerinin bayrak hassasiyeti
Düğünden sonra kaybolan kadın 3 gündür aranıyor
Düğünden sonra kaybolan kadın 3 gündür aranıyor
Bize sizden fayda var onlar hep yalan konuşuyor
"Bize sizden fayda var onlar hep yalan konuşuyor"
Muğla’daki orman yangınına 5 helikopterle müdahale
Muğla'daki orman yangınına 5 helikopterle müdahale
13 yaşındaki kızın hayatı kurtuldu!
13 yaşındaki kızın hayatı kurtuldu!
Orman yangınında ayı saldırısına uğradı!
Orman yangınında ayı saldırısına uğradı!
Daha Fazla Video Göster