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Nikah memurunun sorusunu arkadaşlarına danışan damat ‘pes’ dedirtti

İHA
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Giriş: 25.08.2021 01:21
Bursa İnegöl’de Sedanur Öz ile Emirhan Yaldız'ın düğününde oldukça tuhaf anlar yaşandı. Nikah masasına oturan damat adayının, nikah memurunun evlilik sorusuna yanıt vermek için arkadaşlarına danışması davetlileri hayrete düşürdü.

Sedanur Öz ve Emirhan Yaldız, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğün salonunda yapılan törenle dünya evine girdi. Nikah masasına oturan genç çifte, nikah memuru evlilik soruları sordu. Nikah memurunun "Hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde bir arada olmak için evlenmeyi kabul ediyor musun" sorusuna gelin Sedanur Öz, 'evet' yanıtını verdi. Nikah memuru ardından da aynı soruyu damada yöneltti. Damat Emirhan Yaldız, soruyu duyduğu anda nikah masasından kalkarak düğüne katılan arkadaşlarının yanına koştu.

"SON PİŞMANLIK FAYDA ETMEZ"
Arkadaşlarının "Evlilik zor. İzin almadan evden çıkamayacaksın.. Son pişmanlık fayda etmez. Ölmek var dönmek yok" söylemlerini duyan damat koşarak nikah masasına yönelip 'evet' yanıtını verdi. Bu defa da nikah memuru işi yokuşa sürdü ve damattan, sağdıcının omuzları üzerine çıkarak 'evet' yanıtını salondakilerin duyurmasını istedi. Memurunun isteğini yerine getiren damadın arkadaşının omzunda bir defa daha 'evet' demesi davetlileri gülümsetti.

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