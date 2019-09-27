Nihat Hatipoğlu canlı yayında okudu! İşte depreme ve afetlere karşı okunması tavsiye edilen dua |Video

İstanbul dün saat 13.59 sularında 5,8'lik depremle sarsıldı. İstanbul ve çevre illerinde hissedilen deprem vatandaşları korkuttu. ATV ekranında her cuma sabahı "Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor" programında vatandaşların internetten deprem sonrası sıkça aradığı "depreme ve afetlere karşı okunması tavsiye edilen dua" sorusu yanıtı buldu. Hatipoğlu canlı yayında okudu! İşte depreme ve afetlere karşı okunması tavsiye edilen duayı okudu ve anlamını açıkladı. İşte o dua...