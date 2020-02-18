Niğde'de yol verme kavgası! Önce dayak yedi sonra da beyzbol sopasıyla saldırdı
Kentte şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü şoförü M.E., Bor Caddesi üzerinde ilerlerken, sıkışan trafikte otomobil sürücüsü A.E. ile yol verme tartışması yaşadı. Otobüs, Oskar Durağı'nda geldiğinde otomobilinden inen A.E., otobüse binip sürücü M.E.'yi darp etmeye başladı.
Otobüs içerisinde başlayan kavga, dışarıda da devam etti. Kavgayı, yolcular ayırdı. İhbar üzerine otobüsün olduğu bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
GÖZALTINA ALINDI
Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şoför A.E.'yi gözaltına aldı. Otobüs şoförü M.E. ise olay yerine gelen ambulansla ilk tedavisinin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. İki sürücü de birbirinden şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.
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