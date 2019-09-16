Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı! Son sağlık durumu nasıl? | Video

Kendini 'Demir kadın' olarak tanımlayan, sosyal medyada kansere karşı verdiği savaşla tanınan Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı. Daha önce 3 kez kanseri atlatan ve 4.kez kansere yakalandığını açıklayan Neslican Tay'ın yoğun bakıma kaldırıldığı haberi sevenlerini üzdü. Sosyal medyada kan bağışı için çağrıda bulunulan Neslican Tay'ın sağlık durumuyla ilgili detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.