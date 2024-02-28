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Nesli tükenme tehlikesinde! Su samurunun uyku keyfi böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 28.02.2024 13:40
Tunceli’de çaydan çıkarak tüylerini temizleyen ardından da güneş altında uyku keyfi yapan su samuru, kamerayla kayıt altına alındı.
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Nesli tükenme tehlikesinde! Uyku keyfi böyle görüntülendi
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