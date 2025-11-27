27 Kasım 2025, Perşembe
Yapay zeka psikolog olarak kullanılmaya başlandı
Teknolojinin gelişmesiyle hayatımıza giren yapay zeka, birçok kişi tarafından adeta psikolog gibi kullanılmaya başlandı. İnsanlar yaşadıkları psikolojik sorunları bir uzmana başvurmak yerine yapay zekâya anlatarak çözmeye çalışıyor. Ancak uzmanlara göre bu durum, uzun vadede kişileri olumsuz etkileyebiliyor.