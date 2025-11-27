Yapay zeka psikolog olarak kullanılmaya başlandı

27 Kasım 2025, Perşembe

27.11.2025
Teknolojinin gelişmesiyle hayatımıza giren yapay zeka, birçok kişi tarafından adeta psikolog gibi kullanılmaya başlandı. İnsanlar yaşadıkları psikolojik sorunları bir uzmana başvurmak yerine yapay zekâya anlatarak çözmeye çalışıyor. Ancak uzmanlara göre bu durum, uzun vadede kişileri olumsuz etkileyebiliyor.
