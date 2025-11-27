Türkler 2 kruvasan yedi uluslararası kriz çıktı

İsviçre'nin Freiburg kentinde yaşayan bir Türk aile sınırı geçip Almanya'da market alışverişi yaptı. Baba dönüş yolunda aldığı ürünler arasından iki kruvasanı yemeleri için çocuklarına verdi. Uluslararası anlaşmalar gereği alışverişin KDV'sini almak için dönüşte Alman gümrüğüne gitti. Toplam 300 Euro'luk alışverişin yüzde 7 ile 19 arasındaki KDV'sini almak isteyen babanın listesini inceleyen alman gümrük memuru, iki kruvasanın eksik olduğunu belirterek, "ihracat mallarındaki noksanlık nedeniyle" babaya 20 Euro ceza kesti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN