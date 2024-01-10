10 Ocak 2024, Çarşamba
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Nesli tükenme tehlikesi olan çizgili sırtlan Gaziantep'in Nizip ilçesinde böyle görüntülendi
Gaziantep'in Nizip ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan görüntülendi. Yaşam alanının kısıtlanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı için insanların yaşam alanı yakınlarına geldiği tahmin ediliyor.