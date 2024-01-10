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Nesli tükenme tehlikesi olan çizgili sırtlan Gaziantep'in Nizip ilçesinde böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 10.01.2024 09:06
Gaziantep'in Nizip ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan görüntülendi. Yaşam alanının kısıtlanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı için insanların yaşam alanı yakınlarına geldiği tahmin ediliyor.
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