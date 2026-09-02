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Var Mısın Yok Musun'da şoke eden anlar! Bilge'nin kutusunda 5 milyon TL çıktı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Var Mısın Yok Musun'da şoke eden anlar! Bilge'nin kutusunda 5 milyon TL çıktı

Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun’un 1 Eylül akşamı yayınlanan yeni bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Günün yarışmacısı Bilge, yaptığı stratejik hamlelerle geceye damga vurdu. Para ağacında 2 kırmızı ve 2 mavi kutu kalınca risk almak istemeyen genç yarışmacı, bankanın 1,5 milyon TL’lik teklifini kabul etti. Ancak yarışmanın ilerleyen dakikalarında sona kalan 2 kutuda da 5 milyon TL olduğu ortaya çıkınca stüdyoda büyük şaşkınlık yaşandı. Bilge’nin seçtiği 22 numaralı kutuda 5 milyon TL’nin bulunduğunu öğrenmesi ise geceye damga vuran anlardan biri oldu.

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