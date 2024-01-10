Kırmızı listede! O ilimizde ortaya çıktı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan görüntülendi. Yaşam alanının kısıtlanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı için insanların yaşam alanı yakınlarına geldiği tahmin ediliyor.
İHA
Giriş Tarihi: 10.01.2024
09:03 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
09:06
Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korunması gereken hayvanlar kategorisinde
"kırmızı listede" yer alan çizgili sırtlan, Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsal Keklik Mahallesi'ndeki bir bağ evinin güvenlik kamerasına yakalandı. GALERİ DEVAM EDİYOR
Görüntülerde, evin çevresinde bir süre dolaşan
"Anadolu sırtlanı" olarak da bilinen çizgili sırtlan, daha sonra yoluna devam ederek görüntüden kayboldu.
Çizgili sırtlanın yaşam alanının kısıtlanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı için insanların yaşam alanı yakınlarına geldiği tahmin ediliyor.
Gümüşhane'de Türkiye'nin en hızlı akan çaylarından olan Harşit Çayı'nda su samuru görüntülendi.
Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulanan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samurunun görüntüleri bölgeden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.