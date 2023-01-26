Nesli tükendiği sanılıyordu! Anadolu Kaplanı görüntülendi!

Türkiye'nin 4 bölgesinde daha önce varlığı kanıtlanan Anadolu leoparı, Tarım ve Orman Bakanlığınca yerleştirilen fotokapana bir kez daha yakalandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, nesli tükenmekte olan Anadolu leoparının iki ayrı bölgede yeniden görüntülendiğini açıkladı.