Fed’de yeni dönem: Piyasalar “Warsh”a kilitlendi

ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği Kevin Warsh’ın Fed Başkanlığına gelişi, küresel piyasalarda yeni dönemin kapısını araladı. Ekonomist Belgin Maviş, A Haber’de faiz indirimi beklentilerinden doların geleceğine kadar kritik başlıklarda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Maviş’e göre Fed’in yeni dönemde atacağı adımlar yalnızca ABD ekonomisini değil, tüm dünyadaki sermaye akışını ve emtia piyasalarını da doğrudan etkileyecek. Özellikle dolar endeksi, faiz politikaları ve gümüş piyasasında yaşanabilecek hareketlilik, küresel ekonomide yeni dengelerin habercisi olarak görülüyor.