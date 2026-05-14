CHP'de rüşvet ve itiraf krizi! Son detaylar A Haber'de

CHP'de rüşvet ve itiraf krizi!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde kriz gün geçtikçe derinleşiyor. Özgür Özel ile Özkan Yalım arasındaki skandal WhatsApp yazışmaları gündeme bomba gibi düşerken, genel merkezde ‘Photoshop’ savunmasıyla yargı süreci başlatıldı. Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla koltuğa geri dönüş senaryoları ve partinin bölünerek ‘yedek parti’ formülünün devreye girmesi kulisleri yangın yerine çevirdi. İşte CHP Genel Merkezi'nden son durumu A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.