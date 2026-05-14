İslam Memiş'ten düğün yapacaklara uyarı! Altın için alım fırsatı

Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olarak altın ve gümüş yatırımcısına önemli uyarılarda bulundu. Memiş, altın fiyatlarında son 1 haftadır dünya genelinde rakamların ciddi düzeyde düştüğünü belirterek düğün yapacaklar ve borcu olanlar için "Bir kez daha düşünün, şu an altın ucuz ve işçilikler düştü. Sizlere çok önemli bir şifre" diyerek tavsiyelerde bulundu. İslam Memiş ayrıca gümüş birikimi yapan vatandaşlara da seslenerek "Gümüşten kazanmak isteyenlere öncelikle sabır uyarısında bulunuyoruz. Sabrı olmayan gümüşte kazanamaz." ifadelerini kullandı.