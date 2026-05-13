Samsun Havza’da sel dehşeti: Dereler taştı, araçlar metrelerce sürüklendi!

Samsun'un Havza ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli yağış sele dönüştü. Meteoroloji’nin ‘sarı kodlu’ uyarısının ardından gelen felaket, ilçede büyük hasara yol açtı. Taşan dereler araçları sürüklerken, iş yerlerini ve evleri su bastı. Elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgede 3 okulda eğitime ara verildi. A Haber Muhabiri Mahmut Erdoğan, bölgedeki son durumu ve selin bıraktığı acı tabloyu yerinden aktardı.