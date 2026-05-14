Erdoğan'dan Kazakistan'da dostluk mesajı: Her daim en yakın destekçiniz olacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astana temaslarını sürdürürken Türkiye-Kazakistan İş Forumu Kapanış Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan iki ülke arasındaki ticarette hedefin 15 milyar dolar olduğunu söylerken Kazakistan'ın her daim destekçisi olacaklarının altını çizdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'nda da "İnşallah önümüzdeki dönemi Türk dünyası 100 Yılı yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.