21 ilde dev bahis operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı gözaltında! İlk detaylar A Haber'de

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama ağına yönelik 21 ilde, 228 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İncelemelerde yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolarlık şüpheli para trafiği tespit edildi. Operasyon kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı. Operasyona ilişkin paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek "Milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir." ifadelerini kullandı. Yaşananlara ilişkin ilk detayları A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan canlı yayında anlattı.