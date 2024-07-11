11 Temmuz 2024, Perşembe
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Nemrut ayıları bu kez yol kesip arabaların üstüne çıktı! O anlar kamerada
Nemrut’un maskot ayıları olarak bilinen ayılar, piknikçilere yaptığı sürpriz ziyaretlerin yanı sıra bu kez vatandaşların yolunu keserek araçların üstüne çıktı. Tavırları ve şirinlikleri ile adeta Nemrut Krater Gölü'nün maskotları haline gelen yavru ve anne ayılar, gezi ve piknik amaçlı krater gölüne gelen vatandaşlara sürpriz ziyaretler yapmaya devam ediyor. Krater gölü çevresinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan boz ayılar, şirinlikleri ile ilgili görüntüleri bölgeye giden vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.