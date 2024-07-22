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Nemli ve sıcak hava ne kadar sürecek? Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir A Haber'de uyardı: Rekorlar kırmaya devam...

Nemli ve sıcak hava ne kadar sürecek? Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir A Haber'de uyardı: Rekorlar kırmaya devam...

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2024 11:50
İstanbul'da nem oranı yüzde 86'ya çıktı. Öyle ki bazı ilçelerde yüzde 99'u dahi buldu. Bu durum ne kadar sürecek? Yağışlar yakın mı? Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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