Nemli ve sıcak hava ne kadar sürecek? Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir A Haber'de uyardı: Rekorlar kırmaya devam...

İstanbul'da nem oranı yüzde 86'ya çıktı. Öyle ki bazı ilçelerde yüzde 99'u dahi buldu. Bu durum ne kadar sürecek? Yağışlar yakın mı? Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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