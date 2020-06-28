Narkozun etkisinde abdest alan Mehmet Dede sosyal medyada gündem oldu |Video

İstanbul'da bir hastanede ameliyat olduktan sonra narkozun etkisindeyken abdest alan 80 yaşındaki Mehmet Coşkun'a ait görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinden en çok izlenenler arasına girdi. Mehmet dedenin o anlara ait görüntüleri beğeni rekorları kılıyor. İşte o anlar...

Hastanede genel anestezi ile ameliyat olan 80 yaşındaki Mehmet Coşkun, ameliyat sonrası uyanırken narkozun etkisinde abdest almaya başladı.

Coşkun'un, narkozdayken ellerini, yüzünü ve kollarını yıkama hareketleri yaptı.

Kolunda serum takılı olduğu halde abdestin bütün gerekliliklerini hareketleri ile yerine getirdi.

Bu sırada yakınları tarafından görüntülenen Coşkun'un videosu, sosyal medyada beğeni topladı. Çok sayıda izlenme alan videoya sempatik yorumlar yapıldı.