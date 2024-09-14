Narin'in annesinin beden dilini uzman isim A Haber’de yorumladı

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde anne Yüksel Güran tutuklanan 8 kişinin içinde yer aldı. Birçok kez kameralara konuşan anne kızının amcası Salim Güran'ın evine gitmeye hazırlandığını söyledi. Anne cinayet sonrası yapılan kötü yorumlar da tepki göstermişti. İşte annenin beden dilini ve konuşmalarını A Haber canlı yayınına katılan iletişim uzmanı Dr. Hüseyin Kazan yorumladı.

İletişim uzmanı Dr. Hüseyin Kazan'ın öne çıkan sözleri:

"İnsanlar mutlu bir haber aldığı zaman vücut dili açılır kötü bir haber aldığı zaman kapanır. Anne Yüksel Güran'ın gözlerinde acıyı görebiliriz ancak sesine bakıldığı zaman bir soğukkanlılık var. Annenin süren giden bir sesi ve sakin bir hali var ancak sonunun ne olduğunu bilen bir acı var. Mikro incelemelerde bu acıyı görebiliriz.

İnsanların ilk anda verdiği tepki ile olayın üzerinden geçtiği zamana göre tepkisi de değişir. Süre uzadıkça soğukkanlılık olur. İlk andan son ana kadar beden dili aynı gitmez. Sorgulamalarda gözler kaçıyorsa ve göz çevresinde ve bilek iç kısmında boyun arkasında ve burun ucunda kızarma olur. Gözler kaçar bedeni ile oynar eller birleşirse bütün tamamlanır.

Görüntülere bakıldığı zaman standart bir vücut dili görüyoruz. Annenin gözlerinin içinde acı var. Bu olayda aydınlatılması gerek çok fazla detay var. Herkes farklı kişileri suçluyor bu yanlış ancak ortada berrak bir durum. Olayı bilmeyen ve anneyi izleyen kişi normal bir konuşma sanır ama gözlerinde acı var. Arama çalışmalarında zihinde umut olur. Ölüm olayı sonrasında duygu durumu ve vücut dili değişir. Vücudun olaylara karşı verdiği tepkiler vardır. Açılma, kapanma ve stres belirtileri olur.

Babadaki tezkinlik adli birimlere olan güveninden geliyor. Suçlunun ortaya çıkmasını istiyor. Babanın yüz ifadeleri de vücudu da çökmüş durumda. Baba yıpranmış durumda yüklendiği yük görünüyor. Babada sadece acı değil bunun yanında yıpranmışlık var. Gözler şişmiş ve göz kapakları açılmıyor. Ellerin kapanması stres belirtisidir ve baba da vücut olarak bir kapanma var. Baba aile içinde yalnız kalmış durumda. Olaya bulaşmamış tek kişi olarak duruyor. Baba ağır bir yıpranmışlık ağır bir yük var. Ancak kesin masum demek hiçbir olay da doğru değildir.

Sorgu odaları uzmanlar tarafından izlenir. Kayıtlar alınır ve bunlar analiz edilir. Emniyet bunu aktif olarak kullanıyor ve uzman ekipler bunu eğitimlerini alıyor. Bu sadece cinayet için yapılmıyor."