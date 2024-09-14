Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Melek Güran yalanları deşifre etti

07:05 14 Eylül 2024

TELEFONUNA KAYIT PROGRAMI YÜKLEMİŞ

Salim Güran, 2 Eylül’de tutuklanmadan önce Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan sorgusunda “olaydan 10 -15 gün önce telefonuma ses kayıt programı indirdim, daha sonra konuştuğum şeyleri hatırlamak için bu programı indirdim. Ben ses kayıtlarını silmedim, ancak olay günü yaptığım arama kayıtlarını sildim, Olay akşamı kardeşim Arif’in ahırında 380 adet mermi yakalandı. Bana bunu haber verdiler. Kayıtları silmekte kötü yapmışım” diyerek kendisini savunmaya çalışmıştı. Yapılan ilk incelemelerde telefondaki kayıtları geri getirilemezken, Whatsapp’ın bağlı olduğu şirket META’da istenilen yazışmaları vermemişti.

MİT DEVREYE GİRDİ

Otomobilinde Narin’in DNA’sı bulunması ve Narin’in cansız bedenini dere kenarına gömen Nevzat Bahtiyar’ın Narin’i kendisine Salim Güran’ın teslim ettiğini anlatmasıyla Salim Güran’ın olay gününe ait telefon görüşmeleri de önem kazandı. Bunun üzerine amca Güran’ın cep telefonu Milli İstihbarat Teşkilatı’na gönderildi. İleri teknolojiyle donatılan Milli İstihbarat Teşkilatı’ndaki siber uzmanları Salim Güran’ın cep telefonunda kendi yüklediği programla kaydettiği konuşma içeriklerine ulaştı.

SİLİNEN TÜM KAYITLAR GERİ GETİRİLDİ

Telefondaki tüm veriler Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Başsavcılık, verilerin anlamlandırılması için veri uzmanları ile bilişim uzmanlarının yanı sıra görüşmelerin Kürtçe yapılması nedeniyle bir de tercüman görevlendirdi.

KIZ YAŞIYOR MU ÖLDÜ MÜ?

Ulaşılan bilgilere göre yapılan bu görüşmelerin arasında en dikkat çekicisi ise Salim Güran’ın yanında işçi olarak çalışan Ramazan Atasoy ile 15.52’de yaptığı telefon konuşması olduğu öğrenildi. Salim Güran’ın Kürtçe konuşarak Atasoy’a “kız yaşıyor mu öldü mü?" sorusunu yönelttiği ortaya çıktı. Bu görüşmenin HTS raporlarına da yansıdığı belirtildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Salim Güran’ın işçisi Ramazan Atasoy’un babası Mehmet Salim Atasoy’a da ifadesinde oğlu ile Salim Güran’ın 15.52’de yaptığı görüşmenin sorulduğu ancak babanın bu görüşme konusunda bilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi.